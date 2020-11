Recovery: Sassoli, al lavoro per rafforzare i negoziati

(ANSA) - BRUXELLES, 02 NOV - "Al lavoro con la presidente von der Leyen e la cancelliera Merkel per rafforzare i negoziati in corso sul Bilancio pluriennale europeo e NextGenerationEu (Recovery Fund, ndr)". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli su Twitter, dopo il suo incontro in videoconferenza con le due leader.

"E' una settimana importante: il Parlamento europeo è unito per raggiungere una risposta rapida e ambiziosa a vantaggio di tutti i cittadini europei", afferma Sassoli. (ANSA).