Covid:Francia,si studia possibile riapertura negozi dal 12/9

(ANSA) - PARIGI, 02 NOV - Le diverse federazioni di commercianti francesi verranno ricevute questa settimana dal ministro fracese dell'Economia, Bruno Le Maire, per studiare le condizioni di una eventuale riapertura dei negozi a partire dal 12 novembre, dopo la chiusura dovuta al nuovo lockdown contro il coronavirus. "Per tutta la settimana - ha detto ai microfoni di RTL - riceverà con Alain Griset, ministro incaricato delle Piccole e Medie Imprese, le diverse federazioni di commercianti per studiare con loro, con le caratteristiche di ogni professione, quali regole sanitarie ci permetterebbero di riaprire un certo numero di negozi". (ANSA)