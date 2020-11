Covid: Turchia, 2.302 casi e 76 vittime in 24 ore

(ANSA) - ISTANBUL, 02 NOV - Sono 2.302 i malati di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Turchia, su 139.103 test effettuati. Il dato, che fa salire i casi totali a 379.775, non include i pazienti positivi ma asintomatici, facendo ipotizzare che i contagiati siano in realtà molti di più. Le nuove vittime sono 76, arrivando in tutto a 10.402. I ricoverati in terapia intensiva ammontano 2.341. I nuovi guariti sono invece 1.521, diventando complessivamente 327.007. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano il ministro della Salute turco Fahrettin Koca. (ANSA).