Nizza: fermate altre 2 persone nell'ambito dell'inchiesta

(ANSA) - PARIGI, 01 NOV - La polizia francese ha effettuato due nuovi arresti nell'ambito dell'indagine sull'attacco di Nizza. Lo hanno reso noto fonti giudiziarie che hanno chiesto l'anonimato. Si tratta di due persone che hanno 25 e 63 anni e che sono state arrestate ieri presso la residenza di un individuo fermato qualche ora prima.

In totale sono ora in stato di fermo 6 persone per presunti legami con Brahim Issaoui, il tunisino che ha ucciso 3 persone giovedì nella cattedrale di Nizza. (ANSA).