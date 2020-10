E' morto Sean Connery, aveva 90 anni

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - E' morto l'attore Sean Connery. Ne dà notizia la famiglia, riferisce la Bbc. L'attore scozzese, celebre per la sua interpretazione di James Bond, i cui panni ha indossato in sette dei film della saga sullo 007 britannico, aveva 90 anni. La sua carriera ha attraversato decenni raccogliendo numerosi premi e riconoscimenti tra cui un Oscar - nel 1988 come attore non protagonista di 'Gli intoccabili' con Robert De Niro e Kevin Costner - .due Bafta e tre Golden Globe.

Fu nominato 'Sir' dalla regina Elisabetta II nel 2000, (ANSA).