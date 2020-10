Covid: il premier greco annuncia un parziale lockdown

(ANSA) - ATENE, 31 OTT - Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato un parziale lockdown nel Paese della durata di un mese per combattere la seconda ondata di Covid-19.

Da martedì bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno chiusi ad Atene e in altre grandi città e sarà applicato il coprifuoco notturno: dalla mezzanotte alle 5 del mattino. "Dobbiamo agire adesso prima che le unità di terapia intensiva vengano sopraffatte", ha detto Mitsotakis in un discorso alla nazione. "Non è un blocco totale come la primavera scorsa", ha precisato.

Mitsotakis ha spiegato che da martedì la nazione sarà divisa in due zone: una "rossa" e "arancione" ad alto rischio e una "gialla" e una "verde" a rischio minore. Atene e Salonicco, già duramente colpite da un allarmante aumento dei casi confermati di coronavirus, saranno incluse nella prima zona con ristoranti, palestre, teatri, cinema e musei chiusi dalle 6 del mattino del 3 novembre. A livello nazionale, sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto e sarà imposto il coprifuoco da mezzanotte alle 5 del mattino. Le scuole rimarranno aperte e saranno consentiti anche gli spostamenti tra le regioni. A differenza del blocco della primavera scorsa, il settore industriale e i negozi al dettaglio non saranno interessati dalle nuove misure nel tentativo di non danneggiare l'economia. (ANSA).