Covid: Ucraina, 7.342 nuovi casi e 113 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.342 casi di Covid-19 e 113 persone sono decedute a causa del morbo. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità.

I contagi accertati dall'inizio della pandemia salgono così a 370.417, mentre stando ai dati ufficiali, le vittime del nuovo coronavirus nella repubblica ex sovietica sono in tutto 6.868.

