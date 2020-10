Covid: in Germania 16.774 contagi in 24 ore, nuovo record

(ANSA) - BERLINO, 29 OTT - Il Robert Koch Institut ha segnalato per la prima volta oltre 16 mila nuovi contagi in 24 ore in Germania. Il numero dei casi d'infezione registrato è 16.774 e ci sono state 89 vittime, che portano il bilancio complessivo della pandemia a 10.272.

Ieri Angela Merkel, dopo la riunione con i Laender, ha annunciato un lockdown light che scatterà da lunedì 2 novembre.

Si chiudono ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, mantenendo aperte scuole asili e negozi.(ANSA).