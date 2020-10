Covid: Francia; Cts, 'Natale in piccoli gruppi e coprifuoco'

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - Secondo il presidente del comitato tecnico scientifico francese (CTS) francese, Jean-Francois Delfraissy, le feste di fine anno "le faremo in piccoli gruppi" e "probabilmente ci sarà ancora il coprifuoco".

"Le feste di fine anno - ha detto Delfraissy all'indomani dell'annuncio del nuovo lockdown in Francia - penso che quest'anno saranno diverse dagli altri anni".

Lo stesso Delfraissy ha aggiunto che la situazione diventerà estremamente difficile "per il sistema ospedaliero nelle prossime 2 o 3 settimane a causa della seconda ondata dell'epidemia di Covid-19, in diverse regioni dellal Francia".

Per lo scienziato, "la prospettiva è quella di un lockdown per un mese, poi dopo un controllo degli indicatori uscire dal lockdown con un coprifuoco" che resterebbe in vigore fino a "inizio gennaio".

Non escludendo una "terza ondata", Delfraissy si dice "ottimista" sul futuro": "ne usciremo - ha detto - poiché arriveranno innovazioni, ma non prima della primavera 2021".

