Germania verso lockdown-light dal 2 novembre

(ANSA) - BERLINO, 28 OTT - Il governo federale e i Land tedeschi potrebbero concordare su una massiccia limitazione dei contatti su tutto il territorio della repubblica federale a partire dal 2 novembre e non dal 4 novembre come nell'ipotesi precedente per potenziare il contenimento della pandemia da coronavirus. Lo ha reso noto la Dpa da fonti vicine alla riunione attualmente in corso tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei 16 Land.

Secondo alcune anticipazioni della Bild, il governo Merkel punta a risarcire con 7-10 miliardi le imprese colpite dal lockdown: una cifra che si tradurrebbe in fondi fino al 75% per le piccole imprese e fino al 70% per quelle più grandi del fatturato realizzato nello stesso periodo dell'anno scorso.

