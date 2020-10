Covid: Russia, 346 morti in 24 ore, picco da inizio pandemia

(ANSA) - MOSCA, 28 OTT - Sono 346 le persone morte in Russia a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta del numero più alto di decessi finora registrato in un giorno dall'inizio della pandemia.

Stando al centro operativo nazionale anti-coronavirus, in tutto in Russia sono 26.935 le persone morte per il morbo. I nuovi contagi accertati nel corso dell'ultima giornata sono 16.202, leggermente meno dei 16.550 registrati nelle 24 ore precedenti. In totale, i casi di Covid-19 registrati in Russia finora sono 1.563.976.(ANSA).