Covid: Merkel,su protezione deboli si misura umanità società

(ANSA) - BERLINO, 27 OTT - "Siamo tutti d'accordo sul fatto che proprio in base a quanto si fa per proteggere le fasce deboli si dimostra quanto solidale e umana sia la nostra società". Lo ha detto Angela Merkel, affrontando oggi le misure sul Covid a una conferenza con gli addetti all'assistenza sanitaria. La cancelliera ha sottolineato che le persone con handicap, i pazienti che hanno bisogno di cure, e in genere il "gruppo vulnerabile" sono "una questione particolarmente importante", ma ha sottolineato che "ci deve essere un sistema di protezione che non introduca una separazione all'interno della società". (ANSA).