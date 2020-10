Covid: Ecdc, Belgio ha più alto tasso contagi in Europa

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 27 - Il Belgio ha ora il più alto tasso di contagi da coronavirus in Europa. Lo afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Questo tasso è attualmente di 1.390,9 casi di coronavirus in 14 giorni ogni 100.000 abitanti, secondo i dati del centro. Al secondo posto c'è la Repubblica Ceca. (ANSA).