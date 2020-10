Migranti: Oxfam,accordi Ue-Nord Africa violano diritti umani

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "L'esternalizzazione del controllo delle frontiere europee delegato al Nord-Africa, senza fermare le morti in mare, sta causando violazioni dei diritti umani, non solo in Libia. I primi a pagare un prezzo altissimo sono le fasce più vulnerabili della popolazione di Tunisia e Marocco, insieme a migliaia di persone in fuga da paesi come Siria, Eritrea, Sudan, Costa D'Avorio e Libia, che cercano di raggiungere l'Europa".

È l'allarme lanciato da Oxfam, con il rapporto "un reale interesse comune" pubblicato oggi, che fotografa le conseguenze della gestione del fenomeno migratorio in due Paesi, come Tunisia e Marocco, dove respingimenti arbitrari e fenomeni di discriminazione sistematica nei confronti dei migranti sono all'ordine del giorno. (ANSA).