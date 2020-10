In arrivo protocollo Ue sui test per i viaggiatori

E' in arrivo un protocollo Ue sui test Covid per i viaggiatori. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, nella sua prossima raccomandazione per un maggiore coordinamento di fronte alla seconda ondata di Covid-19, la Commissione europea presenterà anche un protocollo specifico sui test in relazione ai viaggi, oltre ad uno più generale, per cercare di mettere un po' di ordine nell'uso degli esami diagnostici.

Tra gli altri contenuti affrontati nella raccomandazione anche il periodo di quarantena, ed un formulario digitale per il tracciamento dei viaggiatori.