Covid: la Spagna dichiara lo stato d'emergenza

(ANSA-AFP) - MADRID, 25 OTT - Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez. Il nuovo stato d'allerta sanitaria prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino in tutta la Spagna tranne che alle isole Canarie. Per il momento resterà in vigore per 15 giorni ma l'obiettivo di Sanchez è che duri fino a maggio. "La nostra proposta, che dovrà essere discussa, sarà di prolungare lo stato di allarme per sei mesi, fino al 9 maggio", ha sottolineato il premier parlando in diretta televisiva. "Sappiamo già cosa fare" contro il coronavirus: "Restare a casa il più possibile", ha detto Sanchez. "Non siamo in lockdown, ma più restiamo a casa più saremo protetti", ha precisato il premier. L'obiettivo del nuovo stato d'emergenza è portar il numero dei contagi a meno di 25 per ogni 100.000 abitanti. Al momento in Spagna ci sono 400 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti. (ANSA-AFP).