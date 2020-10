Covid: polizia Londra disperde protesta anti-lockdown

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La polizia di Londra sta invitando i partecipanti alla protesta contro il lockdown in corso a Londra ad abbandonare la manifestazione e tornare a casa. In un comunicato citato dai media britannici la Metropolitan Police spiega che la "marcia è stata ufficialmente classificata come illegale perché i partecipanti non stanno rispettando le regole di distanziamento sociale e le misure adottate dal governo" per contenere la diffusione del coronavirus. (ANSA).