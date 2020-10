Nagorno: Putin, quasi 5.000 morti in 3 settimane guerra

(ANSA) - MOSCA, 23 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che quasi 5.000 persone siano morte in poco più di tre settimane di guerra tra azeri e armeni attorno al Nagorno-Karabakh. "Secondo i nostri dati - ha affermato Putin in tv ieri sera - il numero dei morti è di quasi 2.000 per parte, questo significa che il totale dei deceduti si sta già avvicinando a 5.000".

Azeri e armeni si contendono da decenni il Nagorno-Karabakh ma a fine settembre il conflitto si è riacceso. (ANSA).