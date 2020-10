Covid: Putin, nostro vaccino può fatturare 100 mld dollari

(ANSA) - MOSCA, 21 OTT - Vladimir Putin prevede che il fatturato del vaccino russo contro il Covid-19 possa raggiungere i 100 miliardi di dollari. Lo scrive l'agenzia di stampa statale russa Tass. "Secondo i dati preliminari degli esperti, il fatturato di questo vaccino sul mercato mondiale è stimato in circa 100 miliardi di dollari, il fatturato annuo", ha detto il leader del Cremlino in un incontro con i membri del consiglio d'amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori. Il presidente russo si è rivolto agli imprenditori impegnati nella produzione dei vaccini affinché "amplino il lavoro" per la produzione della necessaria quantità di vaccini russi contro il coronavirus. "Presto sarà registrato il terzo vaccino, tutti lavorano, lavorano in modo efficace, le persone ne hanno bisogno, questo è un buon business", ha detto Putin.

(ANSA)