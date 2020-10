Gb pensa di contagiare cavie umane per accelerare il vaccino

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il Regno Unito sta spingendo per essere la prima nazione a condurre degli studi esponendo deliberatamente cavie umane al coronavirus. I test, che dovrebbero coinvolgere fino a 90 volontari sani, potrebbero iniziare a gennaio e puntano ad accelerare la corsa per ottenere un vaccino contro il Covid-19. Il governo, riferisce la Bbc, sta investendo 33,6 milioni di sterline.

La sicurezza sarà una priorità numero uno, insistono gli esperti, anche se il piano dovrà ora essere vagliato sul piano etico e ricevere l'approvazione delle autorità di regolamentazione, prima di poter andare avanti.

I ricercatori utilizzerebbero dosi controllate del virus per scoprire qual è la quantità minima che può causare l'infezione da Covid nei volontari di età compresa tra i 18 ei 30 anni.

(ANSA).