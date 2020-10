Covid: in Slovenia positivo 18,5% dei test,scatta coprifuoco

(ANSAmed) - BELGRADO, OCT 20 - In Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 794 nuovi contagi da coronavirus su 4.326 test effettuati, con una incidenza del 18,5% di casi sul totale dei test. Come hanno riferito le autorità sanitarie citate dai media regionali, da ieri vi sono stati due decessi legati al covid-19. I pazienti in ospedale sono 313, dei quali 56 in terapia intensiva. Sotto osservazione una casa di riposo per anziani a Crneca, dove positivi al virus sono risultati 11 ospiti e due dipendenti. Nel Paese ex jugoslavo - dove da inizio epidemia si sono registrati 14.777 contagi e 192 morti - da oggi entrano in vigore le nuove restrizioni decise dal governo, con il coprifuoco dalle 21 alle 6, il divieto di raduni con oltre sei persone e il blocco agli spostamenti fra le varie regioni.

(ANSAmed).