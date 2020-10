Francia: omaggio al prof ucciso durante il processo Charlie

(ANSA) - PARIGI, 19 OTT - Omaggio al prof di storia decapitato da un fondamentalista islamico, Samuel Paty, durante il processo fiume in corso a Parigi sugli attentati del gennaio 2015. L'avvocato di Charlie Hebdo ha dichiarato oggi che l'insegnante ucciso "ha avuto ragione" a mostrare le caricature di Maometto ai suoi alunni.

La corte d'assise di Parigi - in cui vengono attualmente processati 14 presunti fiancheggietori delle stragi di Charlie, Montrouge e al supermercato Hyper Cacher - "tiene a esprimere il suo cordoglio in seguito all'omicidio" di Samuel Paty, ha dichiarato il presidente della corte, Régis de Jorna. (ANSA).