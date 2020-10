Covid: Germania, capacità terapia intensiva sotto controllo

(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - Con l'aumentare del numero die contagi da Covid, in Germania, si puntano di nuovo gli occhi sulle capacità del sistema sanitario nazionale, uno dei pochi al mondo che ha mostrato una efficace tenuta durante la prima ondata della pandemia. Al momento la situazione è sotto controllo: sono 770 i pazienti in terapia intensiva. E dei circa 30 mila letti attrezzati a questo scopo, 9000 sono liberi (dati aggiornati sabato dall'associazione interdisciplinare per la medicina intensiva e di urgenza (DIVI). Altri 12 mila sono attivabili in caso di emergenza. "Ma abbiamo dimostrato di essere in grado di liberare fra i 150 mila e i 200 mila letti della stazioni ordinarie" spiega Georg Baum, direttore generale dell'associazione ospedali tedeschi DKG , secondo quanto riporta la Dpa.

Secondo Baum, più preoccupante è la situazione della disponibilità di personale adeguatamente preparato, nello scenario di una eventuale emergenza. Al momento, nonostante l'aumento dei contagi registrati - a fronte di una elevatissimo numero di test - i pazienti in terapia intensiva sono 770 (dati aggiornati domenica). Pochi rispetto ai numeri di aprile, quando arrivarono a 2500. Che il trend sia in crescita è chiaro, però, facendo un confronto con i dati di due settimane fa, quando i pazienti costretti ai trattamenti intensivi erano soltanto 420.

"Abbiamo numeri chiaramente in aumento negli ospedali", conferma Baum. Stando al Robert Koch Institut, che ha aggiornato il suo bollettino stamani, sono 4325 i nuovi contagi registrati in 24 ore. Pesa come sempre l'effetto weekend: sabato erano infatti 7830. Dall'inizio della pandemia, in Germania, si sono registrati 366.299 contagi e 9.789 morti a causa del coronavirus. (ANSA).