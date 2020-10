Bielorussia: ong, oltre 240 arresti a corteo anti-Lukashenko

(ANSA) - MOSCA, 19 OTT - Oltre 240 persone sono state fermate ieri dalla polizia bielorussa per aver partecipato alle proteste contro Aleksandr Lukashenko e la sua contestata vittoria alle presidenziali del 9 agosto, ritenuta frutto di massicci brogli elettorali: lo riporta l'ong per la difesa dei diritti umani Viasna.

Tra i fermati ci sarebbero anche dei minorenni e dei giornalisti. Decine di migliaia di persone hanno manifestato anche ieri per chiedere la liberazione dei prigionieri politici e le dimissioni di Lukashenko, che governa la Bielorussia col pugno di ferro da 26 anni. (ANSA).