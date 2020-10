Spagna, debito pubblico verso livelli record nel 2020

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il debito pubblico della Spagna quest'anno raggiungerà livelli record: il governo prevede che supererà i 1.300 miliardi nel 2020 con un aumento del 23% rispetto al 2019. E' l'incremento più grande nella storia recente del Paese. Ne dà notizia El Pais riferendo del piano di bilancio che l'esecutivo di Madrid ha inviato giovedì a Bruxelles. Il debito passerà dal 95,5% del Pil di fine 2019 al 118,8% quest'anno. Entro il 2021, dovrebbe scendere al 117,4%.

In totale, una fattura di circa 213 miliardi di euro di debito aggiuntivo in due anni. Nel 2021 crescerà anche il pagamento degli interessi per la prima volta in quasi un decennio. (ANSA).