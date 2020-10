Covid: presidente tedesco Steinmeier in quarantena

(ANSA) - BERLINO, 17 OTT - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si è messo in quarantena dopo che una delle sue guardie del corpo è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato uno dei suoi portavoce. Steinmeier è stato in contatto con la persona "per diversi giorni" la scorsa settimana. Il presidente si è anche sottoposto a un test per il Covid-19 e ora è in attesa del risultato. (ANSA).