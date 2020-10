Covid: Merkel ai tedeschi, state a casa per favore

(ANSA-AFP) - BERLINO, 17 OTT - "Rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia realmente necessario, a qualsiasi celebrazione che non sia realmente necessaria. Per favore, restate a casa il più possibile". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo podcast settimanale mentre il Paese vive un nuovo picco dei contagi da coronavirus. "Quello che sarà l'inverno, quello che sarà il nostro Natale, sarà deciso nei giorni e nelle settimane a venire", ha ammonito.

