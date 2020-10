Coronavirus: a Malta scatta l'obbligo delle mascherine

(ANSA) - LA VALLETTA, 17 OTT - Da stamani l'uso delle mascherine è obbligatorio sempre ed ovunque a Malta, inclusi i luoghi all'aperto e tutti i posti di lavoro. Dopo l'ennesimo record di contagi da coronavirus, il governo maltese ha varato il provvedimento, specificando che però le multe per i trasgressori (da 50 a 100 euro) scatteranno solo dal 24 ottobre.

Inoltre è stato deciso che bar e locali dovranno chiudere alle 23. Il primo ministro Robert Abela, annunciando le misure ha specificato che il governo è pronto ad inasprire le multe se l'obbligo non sarà rispettato aggiungendo che "la vita deve continuare per tutti ma tutti devono avere comportamenti responsabili".

Il vicepremier e ministro della Sanita', Chris Fearne, a sua volta ha informato che dal 28 ottobre Malta comincerà ad usare test rapidi "che hanno il 95% di affidabilità'". (ANSA).