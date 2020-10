Covid: Francia, nessuna deroga coprifuoco per cinema-teatri

(ANSA) - PARIGI, 16 OTT - Il premier francese, Jean Castex, ha respinto la richiesta di una deroga del coprifuoco oltre le 21:00 per i cinema i teatri. Le regole del coprifuoco "devono essere le stesse per tutti", incluso il mondo della cultura e dello spettacolo, ha detto il capo del governo. Fonti vicine all'esecutivo fanno comunque sapere che misure supplementari di sostegno verranno adottate per sostenere il mondo del cinema e dello spettacolo in crisi a causa del coronavirus. (ANSA).