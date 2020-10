Bielorussia: Tikhanovskaya nella lista dei ricercati

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Svetlana Tikhanovskaya è stata inserita nell'elenco dei ricercati in Bielorussia, perchè 'reca danno alla sicurezza nazionale'. Lo riporta la Tass citando una fonte delle forze dell'ordine.

Contro l'ex candidata alla presidenza e leader dell'opposizione "è stato emesso un mandato di arresto interstatale - ha spiegato la fonte - in base alla clausola 361 del codice penale della Bielorussia", che riguarda, appunto, il danno alla sicurezza nazionale. Ciò significa che, in base ad accordi bilaterali, il mandato è valido anche in Russia. In precedenza, le forze dell'ordine avevano affermato che nessun procedimento penale era stato avviato contro Svetlana Tikhanovskaya in Russia, ma il suo nome figura comunque nel database dei mandati d'arresto russi.

L' ex candidata alla presidenza non ha mai cessato, dal suo 'autoesilio' in Lituania, di esortare i bielorussi a continuare la protesta contro il regime e per nuove elezioni. (ANSA).