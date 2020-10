Recovery: Merkel, abbiamo bisogno di risultati rapidi

(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - "Abbiamo bisogno rapidamente di risultati" nei negoziati sul bilancio Ue per "garantire di avere davvero i risultati" del Next Generation Eu "all'inizio del prossimo anno": così la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al Consiglio europeo.

"Le prospettive finanziarie per i prossimi sette anni sono strettamente correlate al Next Generation Eu e alla decisione sulle nuove risorse proprie" comuni, ha aggiunto la cancelliera.(ANSA).