Coronavirus: record di morti in Russia, 286 in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, OCT 15 - Il numero di vittime di COVID-19 in Russia è aumentato di 286 unità nelle ultime 24 ore, il più alto dall'inizio della pandemia. Lo riporta il centro di crisi anti-coronavirus. Il precedente record di 244 morti è stato registrato il 13 ottobre.

In tutto, secondo il centro di crisi, nel Paese sono morte 23.491 persona. I contagi sono stati poi 13.754 per un totale di 1,354,163. (ANSA).