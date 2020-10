Grecia: leader di Alba Dorata condannato a 13 anni

(ANSA) - ATENE, 14 OTT - Il capo del partito di estrema destra greca Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 di carcere ad Atene in quanto leader di una "organizzazione criminale". Il tribunale ha condannato all'ergastolo un membro del partito, Yorgos Roupakias, per l'assassinio del rapper antifascista Pavlos Fyssas nel 2013. Il verdetto arriva a pochi giorni da quello in cui la Corte d'Appello di Atene aveva bandito Alba Dorata. (ANSA).