Covid:stretta in Portogallo,raddoppio multe e limiti a feste

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Misure contro il coronavirus più rigide in Portogallo, dove oggi sono stati registrati 2.027 nuovi casi. Lo riporta il Guardian. Da domani nel Paese non ci potranno essere riunioni con più di cinque persone, mentre per matrimoni e battesimi il tetto è stato fissato a 50. Abolite tutte le feste all'università e raddoppiate le multe, da 5.000 a 10.000 euro, per gli esercizi commerciali che non rispettano le nuove regole. Intanto il governo guidato da Antonio Costa si appresta a proporre l'obbligo di mascherina all'aperto. (ANSA).