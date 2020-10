Brexit: presidenza Ue, momento critico, tempo sta finendo

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - "Siamo ad un punto molto critico nei negoziati col Regno Unito, e siamo sotto una pressione incredibile, il tempo sta finendo, perciò ci aspettiamo progressi corposi da parte dei britannici in aree chiave come governance, equità di condizioni e pesca": lo ha detto il ministro tedesco per gli affari europei Michael Roth, entrando al Consiglio affari generali che presiede oggi a Lussemburgo.

"Siamo ben preparati a entrambi gli scenari, tutti devono sapere se che il 'no deal' è il peggiore non solo per la Ue ma anche per il Regno Unito, siamo pronti anche a quello, ma cerchiamo di lavorare a un accordo sostenibile per tutte le parti", ha aggiunto. (ANSA).