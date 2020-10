Covid: in Inghilterra più ricoveri oggi che nel lockdown

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - In Inghilterra in questo momento ci sono più persone ricoverate in ospedale per il Covid 19 che prima dell'adozione del lockdown a marzo. Lo ha reso noto il direttore dell'Nhs, il servizio sanitario nazionale, Stephen Powis, secondo quanto riporta la Bbc.

Powis ha rilevato che si registra un forte aumento dei ricoveri tra gli over-65, in particolare gli over-85. (ANSA).