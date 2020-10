Covid: Gb, 'possibile un nuovo lockdown nazionale'

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Un nuovo lockdown nazionale per il Regno Unito è possibile perché il Paese è "ad un punto precario" nella pandemia da coronavirus, ma bisogna fare ogni sforzo perché ciò non accada: lo ha dichiarato il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra. I suoi commenti - citati dalla Bbc - giungono dopo quelli del vice direttore della Sanità per l'Inghilterra, Jonathan Van-Tan, per il quale la Gran Bretagna ha raggiunto "un punto di non ritorno" nell'epidemia. (ANSA).