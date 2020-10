Covid: Francia record, oltre 20.000 contagi in 24 ore

(v. servizio delle 19.04) (ANSA) - PARIGI, OCT 9 - Nuovo record in Francia per i contagiati da coronavirus in un solo giorno: da ieri sono stati 20.339, per la prima volta sopra la soglia dei 20.000. Ne da' notizia Santé Publique.

Il numero dei decessi è stato di 62. Esplode anche il tasso di positività dei test, che arriva stasera al 10,4%. (ANSA).