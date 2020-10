Covid: Tefaf Maastricht posticipa edizione 2021

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - E' stata posticipata a maggio l'edizione 2021 di Tefaf la fiera d'arte di Maastricht. Lo ha deciso oggi il Comitato Esecutivo della fondazione dopo aver consultato la propria comunità d'arte. Anziché avere luogo, come da tradizione, nel mese di marzo, la versione breve e in presenza della Fiera di Maastricht si terrà dal 31 maggio al 6 giugno 2021, con due giornate di Anteprima il 29 e 30 maggio.

Una scelta, spiegano gli organizzatori, pensata per consentire alla comunità globale dell'arte, inclusi gli espositori di TEFAF, di riunirsi in maniera più prudente e sicura per l'edizione di TEFAF, culmine della stagione culturale europea. "Ci auguriamo che posporre TEFAF Maastricht verso la fine della primavera coincida con un periodo in cui la presenza fisica sia possibile, sicura e agevole per i nostri espositori e per gli ospiti", sottolinea Hidde van Seggelen, Presidente di TEFAF.

"La sicurezza della comunità TEFAF è una priorità assoluta del nostro progetto di costante ispirazione per collezionisti, istituzioni e amanti dell'arte, allo stesso tempo facciamo la nostra parte per coltivare un mercato in cui i nostri galleristi possano risplendere".

Le conferme da parte degli espositori circa la loro partecipazione, viene precisato, "non si sono fatte attendere: il processo di selezione e allocazione da parte di TEFAF si svolgerà già nelle prossime settimane. TEFAF attende con entusiasmo di accogliere di persona i migliori esperti del mondo dell'arte tra maggio e giugno, per celebrare insieme l'amore per l'arte e il design che li unisce". (ANSA).