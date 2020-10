Covid: oltre 4.000 nuovi casi in Germania

(ANSA) - BERLINO, 08 OTT - Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall'11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente.

L'istituto Robert Koch sul proprio sito ne segnala 4.058, portando il bilancio complessivo a 310.144.

La preoccupante impennata dei contagi in Germania è arrivata con l'approssimarsi delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che il governo ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi all'estero in questo momento. (ANSA).