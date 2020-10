Uragani: Delta tocca terra in Messico ridotto a categoria 2

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'uragano Delta ha toccato terra questa mattina alle 5.30 locali (le 12.30 in Italia) in Messico, declassato alla categoria 2. Lo ha riportato il servizio meteorologico della Commissione nazionale dell'Acqua (Conagua) del Paese, sottolineando che il fenomeno ha raggiunto la località di Puerto Morelos dello stato di Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan. Tramite Twitter, Conagua ha riferito che l'uragano si trova a 35 chilometri a sud di Cancun e che presenta venti sostenuti di 175 chilometri all'ora con raffiche fino a 205 chilometri orari. Ieri sera, il governatore di Quintana Roo, Carlos Joaquín, aveva riferito che le nuvole di Delta avevano già raggiunto lo stato, e invitando la popolazione a rimanere in casa e a raggiungere i rifugi forniti dalle autorità. Secondo le previsioni di Conagua, l'uragano Delta potrebbe provocare un aumento della marea fino a tre metri sulla fascia costiera della penisola dello Yucatan. (ANSA).