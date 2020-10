Migranti: Di Maio, flussi irregolari seria minaccia

di maiod (ANSA) - ROMA, 07 OTT - "I flussi migratori irregolari costituiscono una seria minaccia alla stabilità dei nostri Paesi e dell'intera regione. Occorre pertanto uno sforzo comune e condiviso per farvi fronte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine di un incontro avvenuto stamattina alla Farnesina con l'omologo collega del Marocco, Nasser Bourita. Di Maio ha sottolineato di aver "espresso soddisfazione per la collaborazione esistente tra i due Paesi in materia migratoria" e ha ribadito che "l'Italia non farà mai mancare alle autorità marocchine la propria piena collaborazione per contrastare le reti criminali e di trafficanti di esseri umani, adoperandosi anche in sede comunitaria per ottenere dall'Ue un maggiore sostegno politico ed economico ai Paesi nord africani, tra cui il Marocco". (ANSA).