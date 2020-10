Coronavirus: Austria, caso nello staff di Kurz, lui negativo

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Uno stretto collaboratore del cancelliere Sebastian Kurz è risultato positivo al coronavirus.

L'intero staff, come anche il cancelliere e il suo vice Werner Kogler, sono stati sottoposti a tampone che è risultato negativo, informa l'agenzia Apa. L'ultimo contatto di Kurz e Kogler con l'infettato risale a mercoledì scorso. I due oggi effettueranno un secondo test.

Kurz questa mattina ha ripreso il lavoro nel suo ufficio, effettuando gli appuntamenti però per telefono oppure videoconferenza. Anche il consiglio dei ministri domani mattina si svolgerà in via telematica, come durante il lockdown. La ministra alle infrastrutture Leonore Gewessler si trova invece in autoisolamento dopo un caso di positività nel suo staff.

