Coronavirus: Parigi, ristoranti aperti con condizioni

(ANSA) - PARIGI, 04 OTT - A Parigi, che da domani passa in "zona di massima allerta" per i dati fuori norma dell'epidemia di Coronavirus, i ristoranti potranno rimanere aperti con un protocollo sanitario rafforzato. Lo ha fatto sapere il governo all'agenzia AFP.

Poco prima il sindacato dei ristoratori di Marsiglia, zona da una settimana in "massima allerta" aveva annunciato la riapertura con protocollo rafforzato dei ristoranti.

Secondo quanto trapelato, nelle zone di Marsiglia e Parigi rimarranno chiusi soltanto i bar. (ANSA).