Bielorussia annuncia sanzioni in risposta a quelle Ue

(ANSA) - MINSK, 02 OTT - La Bielorussia ha annunciato sanzioni in risposta a quelle decise dall'Unione Europea. "Date le restrizioni sui visti imposte dall'Unione Europea ad alcuni funzionari bielorussi, oggi entrerà in vigore una lista di sanzioni di ritorsione della parte bielorussa. Coerentemente con la prassi diplomatica civile, non pubblicheremo questa lista", ha detto il ministero degli Esteri bielorusso, ripreso da Interfax. (ANSA).