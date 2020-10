Allerta rossa maltempo, treni fermi tra Tolone e Ventimiglia

(ANSA) - PARIGI, 02 OTT - Raffiche oltre i 150 chilometri all'ora durante il passaggio della tempesta Alex, la prima tempesta autunnale che ha infuriato questa notte nell'ovest della Francia, causando pochi danni, mentre forti piogge e temporali sono previsti nel sud-est del Paese dichiarato in allerta rossa inducendo le autorità ad interrompere il traffico ferroviario tra Tolone e Ventimiglia. Dalle ore 12:00 tutti treni ad alta velocità (Tgv) diretti a Nizza dovranno fermarsi 150 km prima, a Tolone. Una disposizione che già dalle 11:00 vale anche per tutti gli altri treni, ha annunciato la prefettura del dipartimento di Alpes-Maritimes, piazzato oggi in allerta rossa per piogge e inondazioni. In pratica dalle 11:00 è stato interrotto tutto il traffico ferroviario Tolone-Nizza-Ventimiglia come anche tra Nizza, Breil/Roya e Tende, precisa da parte sua la Sncf.

Oltralpe la notte è stata particolarmente agitata. Le raffiche record sono state segnalate, in Bretagna, nell'ovest della Francia, a Belle-Ile-en-Mer e Groix, rispettivamente a 186 km/h e 157 km/h. Due dipartimenti bretoni restano anche oggi in vigilanza arancione. Nel sud e nell'Est del Paese, undici altri dipartimenti sono in allerta rossa a causa dell'elevato rischio inondazioni. Questa mattina, alle 8:30 si contavano 100.000 utenze domestiche rimaste senza corrente elettrica in Bretagna, secondo il fornitore Enedis. Enedis ha precisato che "squadre supplementari andranno a rafforzare le squadre locali mobilitate per rialimentare al più presto i propri clienti". (ANSA).