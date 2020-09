Coronavirus: Bruxelles anticipa la chiusura di bar e caffè

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 26 SET - Bar e caffè a Bruxelles da lunedì dovranno chiudere i battenti alle 23:00, anticipando di due ore l'orario: lo hanno annunciato le autorità regionali, nell'ambito di nuove misure restrittive per far fronte alla recrudescenza dei casi di Covid-19.

Tutte le altre attività commerciali che vendono bevande o cibo dovranno chiudere alle 22:00 e il consumo di cibo sarà vietato nei mercati. Rafforzato anche il controllo sul divieto di raduni di più di 10 persone sulle strade pubbliche, in particolare quando i bar sono chiusi. (ANSA-AFP).