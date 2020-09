Coronavirus: Madrid, restrizioni per un milione di cittadini

(ANSAmed) - MADRID, 25 SET - Le restrizioni alla libertà di movimento in vigore da lunedì nella regione di Madrid per frenare l'epidemia di Covid-19 sono state estese a nuove aree: lo hanno comunicato le autorità sanitarie regionali. Sono circa 167.000 gli abitanti in più interessati dalle restrizioni, per un totale di oltre un milione di persone su un totale di 6,6 milioni. I cittadini oggetto delle misure potranno lasciare il loro quartiere solo per motivi specifici come andare a lavorare o dal medico. (ANSAmed) (ANSA).