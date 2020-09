Virologo Berlino, Covid in Germania inizia sul serio ora

(ANSA) - BERLINO, 23 SET - La Germania deve sforzasi di più in vista dei prossimi mesi: "Dobbiamo cambiare alcune cose perché la pandemia inizierà seriamente soltanto adesso. Anche da noi", secondo il virologo dello Charité Christian Drosten, una delle voci di punta del panorama scientifico tedesco, nel contrasto al Covid.

"Non abbiamo fatto le cose meglio degli altri finora, abbiamo soltanto reagito prima", afferma lo scienziato, invitando a smetterla di trattare questo argomento con "modi da stadio".

"Non abbiamo avuto successo perché abbiamo enti sanitari migliori di quelli francesi, e ospedali migliori di quelli italiani", ma perché abbiamo reagito prima, ha aggiunto. (ANSA).