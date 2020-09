Francia: eredi minatori lotte del 1948 verso risarcimento

(ANSA) - PARIGI, 18 SET - Il Consiglio costituzionale della Francia ha accolto il ricorso degli eredi dei minatori che furono licenziati durante gli scioperi del 1948, degenerati in durissimi scontri con la polizia e culminati con diverse vittime e arresti. Aprendo la strada al risarcimento per gli eredi dopo oltre 70 anni dalla vicenda.

Nell'autunno del 1948, migliaia di minatori si misero in sciopero contro le dure condizioni di lavoro e i bassi salari.

Dopo quasi due mesi di sciopero, segnati da violenti scontri con la polizia, circa 3.000 vennero licenziati e centinaia processati e condannati, molti al carcere senza condizionale.

Episodi simili si produssero anche qualche anno dopo, nel 1952.

(ANSA).